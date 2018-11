Inbrekers blazen deur op van appartement in Wageningen

Inbrekers hebben in Wageningen de deur van een service-appartement opgeblazen met explosieven. Twee mannen drongen vanochtend vroeg de woning binnen en stalen een onbekende buit, meldt Omroep Gelderland. De politie zoekt nog naar de daders.

Bewoners van de serviceflat werden vanochtend rond 05.30 uur opgeschrikt door een harde knal. Volgens de politie lijkt de voordeur opgeblazen te zijn met zwaar illegaal vuurwerk.

De twee daders zijn naar binnen gegaan. Er was niemand thuis. Volgens de politie lijkt het erop dat de daders de inbraak goed hebben voorbereid.

Gele hesjes

Volgens de flatbeheerder zijn de inbrekers via een zijdeur van de seniorenflat binnen gekomen. "Op de achtste verdieping hebben ze de deur van een appartement met een explosief opgeblazen", vertelt ze aan Omroep Gelderland.

Op camerabeelden is te zien hoe de daders, gekleed in donkere kleding en opvallende gele hesjes, wisten te ontkomen.

De inbraak is volgens de flatbeheerder de ouderen niet in de koude kleren gaan zitten. "Men denkt in een beschermde omgeving te wonen. Het heeft hier behoorlijk wat onrust veroorzaakt."

Achtervolging

Een 77-jarige bewoonster van het flatgebouw is achter de daders aan gegaan. Nadat ze de knal had gehoord dacht ze dat haar bovenbuurman was gevallen, maar al snel zag ze rook in de gang en hoorde ze twee inbrekers rommelen in de lift.

"Ik had geen spanning, ben er gewoon automatisch achteraan gegaan", vertelt de bewoonster aan Omroep Gelderland. De vrouw achtervolgde de twee inbrekers tot op de parkeerplaats. Ze zag de dader uiteindelijk vertrekken met grote zwarte zakken.

De politie vraagt buurtbewoners om hulp bij het vinden van de daders. Via Burgernet was een signalement van de twee verdachten verspreid.