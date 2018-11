'Nu kan ik ook meepraten over video's die viral gaan'

Het bestaat al voor film en televisie, maar sinds vandaag kunnen op scribit.tv ook YouTube-video's door mensen met een visuele handicap bekeken worden. Met behulp van audiodescriptie worden de video's toegankelijk gemaakt voor de circa 350.000 mensen die blind en slechtziend zijn in Nederland.

Het toegankelijk maken van die video's gebeurt voor het grootste deel door vrijwilligers. Zij beschrijven wat er in de video's te zien is. Een computerprogramma zet de geschreven tekst om in een computerstem, die de tekst vervolgens voorleest bij het afspelen van het filmpje.

Voor Sam (17) is de site een uitkomst. Hij is slechtziend en kan daarom vaak niet meepraten over veel bekeken video's. Nu kan dat wel: