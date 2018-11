Oud-agenten worden inbraakbestrijders in Amstelveen

Oud-agenten gaan in Amstelveen helpen bij het terugbrengen van het aantal inbraken. Voorlopig werft de gemeente er vier, die vanaf maart actief zullen zijn. Ze moeten een speciaal "expertiseteam" gaan vormen.

"Het is tijd voor onorthodoxe maatregelen", schrijft de gemeente in een persbericht. De afgelopen jaren is er van alles gedaan om het aantal inbraken in Amstelveen aan te pakken, maar de laatste tijd neemt het aantal inbraken weer toe.

De capaciteit van de politie is niet voldoende voor een gerichte aanpak. Amstelveen telt 90.000 inwoners, maar 's nachts rijdt er doordeweeks maar één surveillance-auto door de hele stad en in het weekend twee. "De politie-agenten doen hun stinkende best, dat is het probleem niet", zegt wethouder Herbert Raat. "Maar ze hebben te weinig slagkracht."

Expertiseteam

Raat wilde al veel langer een speciaal expertiseteam. "We hebben heel veel last van inbraken. Vorig jaar waren dat er 400, het is echt schering en inslag. We hebben van alles geprobeerd, zoals Whatsappgroepen en subsidies voor het beveiligen van huizen. Maar eigenlijk heb je gewoon meer mankracht nodig. Dan kun je verschillende oplossingen kiezen, maar ik ben een groot fan van de politie, dat zijn de experts die je nodig hebt."

Voor de komende drie jaar is ruim drie ton vrijgemaakt voor het speciale inbrakenteam. "We zoeken mensen met ruime ervaring. Dat kunnen oud-agenten zijn die met pensioen zijn, maar ook agenten die kiezen voor een andere carrière", aldus de wethouder.

In eerste instantie zullen via een sollicitatieprocedure vier oud-agenten worden geworven. "Misschien dat we in de loop van het jaar zeggen dat het er meer moeten worden, dan moeten we weer terug naar de raad."

Meest effectief

Hoe deze oud-agenten straks te werk gaan, laat Raat graag over aan hun expertise. "Op de motor of in een auto, in burger of herkenbaar, ze moeten doen wat ze denken dat het meest effectief is."

Het nieuwe anti-inbrakenteam werkt nauw samen met de politie. "Want de meldingen komen natuurlijk binnen bij de politie. Voordeel is dat ze dezelfde taal spreken, op het zelfde level zitten. Dat is het meest effectief."

Het project duurt in eerste instantie drie jaar.