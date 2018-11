Rechter: volledig verbod Sinterklaasintocht niet aan de orde

De rechter zal de intocht van Sinterklaas in Zaanse Schans in ieder geval niet volledig verbieden. Dat zei hij bij aanvang van het kort geding dat vorige week werd aangespannen door de stichting Majority Perspective.

De stichting wil dat Zwarte Piet tijdens de intocht ontdaan wordt van "racistische kenmerken" en dagvaardde daarom de zes partijen die bij de intocht betrokken zijn: omroep NTR, burgemeester Hamming van Zaanstad, de Staat der Nederlanden, het Commissariaat voor de Media, stichting NICAM (van de Kijkwijzer) en productiebedrijf Vinke Vision.

De rechter benadrukte dat het in de zaak vooral om een eventueel verbod van een volledig zwarte piet gaat.

Discriminerend

De advocaat van Majority Perspective kreeg tijdens de zitting als eerste het woord. Hij gebruikte zijn spreektijd om veel voorbeelden van racisme te geven en citeerde een groot aantal eerdere uitspraken over de link tussen Zwarte Piet en racisme.

Tijdens de intocht worden de pieten in verschillende gradaties geschminkt: van 'roetvegen' tot volledig zwart. Volgens hem is dat "een discriminerende stereotypering van mensen met een donkere huidskleur".

Om zijn boodschap kracht bij te zetten haalde hij daar uitspraken bij van de Kinderombudsman, internationale VN-verdragen en anti-racismeverdragen.

Redactionele vrijheid

De advocaat van de gemeente Zaanstad stelde in zijn pleidooi dat de gemeente "natuurlijk" op de hoogte is van de discussie over Zwarte Piet. "En die gaan we niet uit de weg en heeft vanaf het begin op de agenda gestaan."

Maar het was voor de gemeente geen reden de intocht te weigeren, waarbij de inhoud volgens hem grotendeels door de NTR wordt bepaald. De advocaat vond daarnaast dat de stichting wel "erg laat" met het kort geding kwam, terwijl al veel eerder bekend was dat Zaanse Stad het evenement zou organiseren.

De advocaat van de NTR noemde de manier waarop de pieten in beeld komen een vorm van vrijheid van meningsuiting. "Het programma van de NTR past bij redactionele vrijheid."

"Jullie zijn de tegenstander"

Voor de ingang van de rechtbank was het bij aanvang van de zitting rustig. Er waren vooral veel journalisten afgereisd naar Haarlem.

Michael van Zeijl, initiatiefnemer achter het kort geding en verbonden aan actiegroep Grauwe Eeuw, weigerde voor de zitting te spreken met de NOS. "Want jullie zijn de tegenstander", zei hij.

Ook diende de advocaat van Majority Perspective het verzoek in bij de rechter of NOS-verslaggevers de rechtszaal wilden verlaten, omdat de NOS wordt gefinancierd met overheidsgeld en daarom niet onafhankelijk zou kunnen berichten over de zaak.

De rechter ging niet mee in dat verzoek. Morgen om 16.00 uur doet hij uitspraak.