Navalny tegengehouden op vliegveld Moskou, niet naar Straatsburg

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is naar eigen zeggen door Russische grenswachten tegengehouden toen hij op een vliegtuig naar Straatsburg wilde stappen. Op Instagram laat Navalny weten dat hij op weg was naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat over twee dagen uitspraak doet in een zaak die de Russische dissident heeft aangespannen.

Hij zegt dat de grenswachten hem vertelden dat hij op last van de gerechtsdeurwaarder het land niet mag verlaten. Navalny, de bekendste criticus van president Poetin in Rusland, is in het verleden vele malen aangeklaagd en heeft tal van rechtszittingen achter de rug, die door hem en zijn medestanders worden gezien als pogingen van het Kremlin om hem te dwarsbomen.

Een eerder uitreisverbod tegen Navalny werd in maart ingetrokken, toen hij voor een medische behandeling naar Spanje moest afreizen.