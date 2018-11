Wekdienst 13/11: kort geding tegenstanders Zwarte Piet en Oranjevrouwen naar WK?

En dan nog even dit:

Doordat steeds meer mensen naar de sauna gaan, wordt het er minder 'relaxed'. Dat schrijft het AD. Veel mensen gaan voor hun rust naar de sauna, maar de krant ziet veel klachten op beoordelingssites, zoals deze: "Via internet een reservering gemaakt. Bij aankomst stonden er lange rijen. Eenmaal binnen op zoek naar een kluisje. Niet eenvoudig want het was megadruk. Bij de sauna's was amper plek en het stonk."

Het aantal saunabezoeken groeit zo snel, dat veel wellnesscentra moeite moeten doen kwaliteit te blijven bieden. "Het aantal saunabezoekers in Nederland is sinds 2010 flink toegenomen. In 2016 bezochten circa 1,8 miljoen Nederlanders een saunabedrijf. Dit is een groei van 42 procent ten opzichte van 2010", zegt een onderzoeker tegen de krant.