Bosbrand in Noord-Californië nu dodelijkste ooit

Het dodental van de bosbrand in het noorden van de Amerikaanse staat Californië is gestegen van 29 naar 42. Daarmee is de bosbrand in Butte County de dodelijkste bosbrand in de geschiedenis van de staat.

De doden werden gevonden in uitgebrande huizen en auto's. Sommige lichamen lagen naast de auto's, deze mensen werden op weg naar hun auto ingehaald door rook en vlammen.

Botresten

In sommige gevallen werden alleen hele kleine verkoolde botresten gevonden die met een zeef uit de as werden gehaald.

Tot nu stond de Griffith Park-brand in 1933 bekend als de dodelijkste bosbrand in Californië. Bij deze brand kwamen 29 mensen om het leven.

Dna-laboratorium

Nog steeds zijn ruim 200 mensen vermist en het zoeken naar lichamen gaat door. De overheid heeft een mobiel dna-laboratorium gestuurd en de hulp ingeroepen van forensisch onderzoekers om de slachtoffers te identificeren.

Het dodental voor de hele staat Californië staat nu op 44. Naast de 42 doden in Noord-Californië kwamen ook twee mensen om het leven bij een andere bosbrand in Malibu, in het zuiden van de staat.