Kinderen leveren koopkrachtgroei op, een pensioen niet

In de gemeente Renswoude is de koopkracht vorig jaar het sterkst gestegen in heel Nederland, met 1,4 procent. In Rozendaal zagen de inwoners hun koopkracht juist het sterkst dalen, met 0,5 procent. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend.

Het CBS heeft voor het eerst gekeken naar regionale koopkrachtstijging. De uitkomst blijkt een logisch gevolg van politieke beslissingen. Ouders profiteren bijvoorbeeld van een hoger kindgebonden budget. Renswoude is een zeer kinderrijke gemeente, wat de hoogste koopkrachtstijging verklaart.

Bekijk hieronder hoe de koopkracht in jouw regio is gestegen of gedaald: