Lange celstraf voor 'wraakvader': onterecht of ging hij veel te ver?

Op sociale media is maar een enkeling van mening dat H. een grens heeft overschreden door de ex-tbs'er op zijn hoofd te slaan en zwaargewond achter te laten. "Deze vader is, hoe begrijpelijk ook, veel te ver gegaan door op deze manier voor eigen rechter te spelen", schrijft iemand.

Waarschijnlijk zijn er veel meer mensen die dat vinden, maar spreken zij zich niet uit op Facebook of Twitter, denkt Anne de Hingh, universitair docent Internetrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Doordat het in deze zaak om een kind gaat, zijn de reacties op sociale media bovendien heftiger, meent zij. "Als het om kinderen gaat, treedt er een soort reflex op. Het lijkt dan alsof mensen elkaar willen overtroeven."

'Ware jacht ontketend'

Op Facebook regent het steunbetuigingen voor H. Mensen begrijpen dat hij tot actie overging nadat hij had ontdekt dat zijn dochter van 14 werd lastiggevallen door een volwassen man. Die deed zich op internet voor als een jongen van 17 en probeerde een afspraak te maken met het meisje.

De ex-tbs'er had bloemen en chocola in de tuin van H. neergelegd voor zijn dochter, maar had nog niet met haar afgesproken. Ook was er geen sprake van misbruik. Het geweld waarmee de vader "wraak" nam, staat dan ook niet in verhouding met wat er was gebeurd, vindt De Hingh.

Hoewel de toenaderingspogingen van de ex-tbs'er beperkt zijn gebleven, heeft H. een "ware jacht" op hem ontketend, stelt ook het gerechtshof. Volgens het hof is H. "in zijn drift of andere emotie verder gegaan dan hij had voorgenomen" en was er sprake van poging tot doodslag.