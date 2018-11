Hoe hooggeplaatste Zuid-Afrikanen een bank plunderden

De Venda Burial Society Mutual Bank, VBS, is geen bank waar de wereld wakker van ligt. Een kleine bank voor kleine spaarders in de noordelijke provincie Limpopo in Zuid-Afrika. Maar de ineenstorting ervan, als gevolg van de plundering door 50 politici, zakenmensen en naar verluidt de koning van de Venda, zegt veel over hoe wijdverbreid de corruptie in Zuid-Afrika is.

'De grootste bankoverval in de geschiedenis, zonder dat er een schot is gelost', noemt een onderzoeksrapport de plundering van de bank. 2 miljard rand werd ontvreemd, omgerekend meer dan 120 miljoen euro.

Lening

Daarbij verbleekt zelfs de verbouwing van de villa van de voormalige president Jacob Zuma, die naar schatting 20 miljoen kostte. Zuma moest een deel van die kosten terugbetalen en ging daarom een lening aan bij VBS. Maar de aflossing van die lening begon hij pas toen VBS al onderuitgegaan was.

