Mortiergranaat uit Gaza treft bus in Israël

Vanuit de Gazastrook zijn tientallen raketten en mortiergranaten afgevuurd op Israël. Een mortiergranaat trof een bus bij de kibboets Kfar Aza, ongeveer 5 kilometer vanaf de grens met de Gazastrook. Volgens een Israëlische krant raakte de 19-jarige chauffeur zwaargewond. Verder was de bus was leeg.

Meer slachtoffers zijn er voor zover bekend door de aanvallen niet gevallen. Ook is er niet veel schade. Volgens Israël heeft het raketafweersysteem Iron Dome de meeste projectielen onderschept.

Als reactie voerde Israël op zijn beurt luchtaanvallen uit op doelen in Gaza. Volgens Palestijnse hulpverleners zijn daarbij in het noorden van Gaza twee doden en drie gewonden gevallen. Onduidelijk is nog of het strijders of burgers zijn.

De golf raketten was een vergeldingsactie voor een geheime Israëlische militaire operatie van gisteren, waarbij zeven Palestijnen werden gedood, onder wie een commandant van de militaire tak van Hamas. Aan Israëlische kant werd een legerofficier gedood.

Undercover militairen ontdekt

Het Israëlische leger zegt dat een aantal Israëlische militairen gisteren undercover de Gazastrook in ging "om informatie te verzamelen", mogelijk over geheime tunnels of vermiste Israëliërs. De militairen werden ontdekt door Hamas, waarna het tot vuurgevechten kwam. De Israëlische militairen kregen bij hun terugtocht uit Gaza dekking van de Israëlische luchtmacht.

Al snel daarna werd in de Gazastrook aangedrongen op vergeldingsacties tegen Israël. Zowel Hamas als de radicale groepering Islamitische Jihad eist de verantwoordelijkheid voor de beschietingen op.