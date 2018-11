'Strijd binnen Netflix tussen team-algoritme en team-Hollywood’

"Er is een natuurlijke spanning tussen de twee kanten", zegt een voormalige topman van het ontwikkelteam van Netflix tegen de krant. "De mensen in L.A. geloven niet zo sterk in de data als de mensen in Silicon Valley." Het zou hebben geleid tot verhitte discussies over keuzes.

Zo vond het ontwikkelteam dat de serie GLOW, over vrouwen die professioneel worstelaar zijn in de jaren 80, moest worden stopgezet vanwege tegenvallende kijkcijfers. De Hollywood-kant wilde de serie behouden vanwege de band met de co-producent van de serie, die ook de bedenker is van de hitserie Orange is The New Black.

Ondanks de botsingen zouden de twee afdelingen wel goed compromissen kunnen sluiten, zegt een andere voormalige hooggeplaatste medewerker. Een mogelijk voorbeeld hiervan is de discussie over de plaatsing van de in opdracht van Netflix geproduceerde series, de zogeheten originals.

Het data-team wil deze niet bevoordelen door ze prominent op de voorpagina te zetten. Terwijl het Hollywood-team beargumenteerde dat deze series een essentieel onderdeel zijn van Netlfix' toekomst. De uitkomst was dat de videodienst suggesties bleef doen op basis van wat iemand eerder keek, maar dat nieuwe series hierin een prominente plek krijgen.

Filmprijzen

Wat op de achtergrond ongetwijfeld ook meespeelt, is dat Netflix serieus wil worden genomen door Hollywood. Het bedrijf wil meedingen naar Oscars. Om die reden wordt de Vlaamse film Girl in de VS gecensureerd vanwege seksscènes in de film. Die zouden vanwege de jonge leeftijd van de acteur mogelijk bestempeld kunnen worden als kinderporno.

De regisseur zegt in gesprek met De Morgen dat hij de bezorgdheid van Netflix wel snapt. "Stel dat we genomineerd worden voor een Oscar, dan wil je niet dat er uitgerekend op dat moment negatieve verhalen opduiken."

Eerder besloot Netflix bepaalde films eerst in de bioscoop uit te brengen en later pas op zijn eigen platform. Ook dit weer om de kans op filmprijzen te vergroten.