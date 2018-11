Aanklager Ethiopië: medewerkers geheime dienst achter aanslag op premier

Het Openbaar Ministerie in Ethiopië beschuldigt medewerkers van de Nationale Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (NISS) van een aanslag op premier Abiy. In juni van dit jaar ontplofte een granaat bij een politieke bijeenkomst in Addis Abeba, kort nadat Abiy het podium had verlaten. Twee mensen kwamen om, zo'n 130 mensen raakten gewond.

De openbaar aanklager zei verder dat er arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd tegen 36 medewerkers van de geheime dienst wegens machtsmisbruik en corruptie. Ze zijn opgepakt. Verder is de aanhouding bevolen van 27 medewerkers van het door militairen geleide ingenieursbedrijf METEC, wegens corruptie.