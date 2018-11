Ook Achmea mogelijk voor rechter wegens woekerpolis

Vereniging Woekerpolis.nl en de Consumentenbond eisen overleg met verzekeraar Achmea over de 800.000 woekerpolissen die het bedrijf heeft verstrekt. Als Achmea niet bereid is tot overleg over een compensatieregeling, dagen de twee belangenorganisaties Achmea voor de rechter.

Eerder stelden de consumentenorganisaties ook andere verzekeraars eenzelfde ultimatum. Dat leidde tot rechtszaken. De Consumentenbond staat tegenover Nationale-Nederlanden en ASR. De Vereniging Woekerpolis.nl voert zaken tegen Aegon, ASR, Nationale-Nederlanden en Reaal. In de loop van 2019 worden uitspraken verwacht.

De grote verzekeraars hebben jaren geleden hun klanten met woekerpolissen al compensatie aangeboden. Maar volgens de consumentenorganisaties stellen die vergoedingen niets voor.

5000 euro

"Het gaat soms om enkele tientjes, een paar honderd euro maar er zijn ook klanten die niks krijgen", zegt Joyce Donat van de Consumentenbond. "Maar alleen bij Achmea gaat het al om een schade van 4 miljard euro bij 800.000 klanten." Dat is omgerekend een gemiddelde schade van 5000 euro per woekerpolis.

Achmea zegt dat het binnen redelijke termijn zal reageren op de oproep van de consumentenorganisaties. De Consumentenbond verwacht dat de verzekeraar het ook op een rechtszaak zal laten aankomen, net als de andere verzekeraars.