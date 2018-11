Ook op tweede graafplek Koekange geen spoor van Willeke Dost

De politie heeft vandaag niets gevonden in de zoektocht naar Willeke Dost, het toen 15-jarige meisje dat sinds 1992 wordt vermist. Zij verdween 26 jaar geleden van de woonboerderij van haar pleegouders in Koekange. In de buurt van die boerderij is vandaag op twee plekken gegraven door experts, maar op allebei de plekken is niets gevonden.

Volgens de politie is de grond bij de woonboerderij niet verstoord en is er geen reden te denken dat daar ooit is gegraven. Na de zoekactie van vandaag zegt de politie er zeker van te zijn dat de onderzochte plekken niets met de vermissing te maken hebben.

"Er is een stuk van 240 vierkante meter afgegraven, tot aan het gele zand", zei verslaggever Mattijs van de Wiel op NPO Radio 1. "Daar kon een archeoloog heel goed zien dat het zand al eeuwenlang onberoerd is geweest. Daardoor weten ze zeker dat daaronder niets ligt, of dat daar in ieder geval niets mee is gebeurd de afgelopen 26 jaar."

Teleurstelling

Het is voor de omgeving van Willeke Dost en de politie nog altijd volstrekt onduidelijk wat er met haar is gebeurd. De zoektocht werd opnieuw begonnen nadat een burgerinitiatief opnieuw aandacht op de zaak vestigde. Daarop heeft het coldcaseteam van de politie de beschikbare informatie opnieuw tegen het licht te houden. Ook is er opnieuw met getuigen gesproken.

De initiatiefnemers hadden aangekondigd zelf te zullen gaan graven, als de politie niets zou doen. "Het gaat vooral om twee mannen die de kar hebben getrokken", zei Van de Wiel. "De een is heel teleurgesteld omdat hij ervan overtuigd was dat ze hier iets zouden vinden. Hij zegt: jammer, maar nu hebben we ook de zekerheid dat ze hier niet ligt."

De andere initiatiefnemer van het burgerinitiatief is niet alleen teleurgesteld. Hij denkt dat de politie niet diep genoeg gegraven heeft. "Hij schermt met beelden van een grondradar waarop hij ziet dat op 1 meter 85 iets zou liggen, maar zover is de politie niet gedaan", zei Van de Wiel. De man is van plan om met speurhonden terug te komen bij de boerderij, maar het gat wordt al dichtgegooid.

Onderzoek gaat door

Met de beƫindiging van de graafwerkzaamheden bij de woonboerderij is het onderzoek nog niet afgelopen. Burgers worden nog altijd opgeroepen om informatie over de vermissing te melden bij de politie. "Er is al veel informatie met de politie gedeeld. Maar we kunnen ons voorstellen dat u alsnog een tip heeft", schrijft de Drentse politie op Twitter.