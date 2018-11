Proces tegen Française die haar kind in de kofferbak verborgen hield

In de Franse stad Tulle begint vandaag het proces tegen een 45-jarige vrouw die haar vierde kind alleen op de wereld zette en het twee jaar lang voor haar man, drie andere kinderen en de rest van de wereld verborgen hield.

Maria-Rosa Da Cruz meldde zich in 2013 met haar auto voor een reparatie bij een garage in de Dordogne. Medewerkers merkten dat de auto stonk en ze hoorden vreemde geluiden uit de kofferbak komen. De vrouw gaf geen antwoord op de vraag wat er in zat.

Toen een monteur de klep had opengemaakt, zag hij een meisje liggen liggen: naakt, vies en uitgedroogd. Het kind snakte naar adem. De garagehouder waarschuwde de politie en het meisje werd in een ziekenhuis opgenomen.

Kelder

Hoewel het kind nog een baby leek, bleek het bij de ondervraging van de moeder te gaan om een twee jaar oude peuter. Door ondervoeding en slechte verzorging was ze in groei achtergebleven.

Da Cruz had haar vierde zwangerschap voor iedereen verborgen gehouden en het meisje zonder hulp gebaard. Daarna hield ze het bestaan voor iedereen geheim en verstopte het kind afwisselend in de kelder en in de kofferbak van haar auto.

Ontkenning

Een reden voor haar handelen gaf de vrouw niet. "Ik zat gevangen in een leugen", zei ze tegen journalisten. "De dag van de bevalling sprak ik er met niemand over en de volgende dag ook niet. Ook de derde dag niet, enzovoort enzovoort."

Volgens haar advocaat verkeerde Da Cruz al die tijd in een staat van ontkenning. Dat is inmiddels voorbij en ze realiseert zich dat ze een kind op de wereld heeft gezet dat niet de zorg en liefde kreeg die het verdiende.

Het inmiddels zeven jaar oude meisje Séréna leeft in een pleeggezin. Ze heeft nog altijd een forse ontwikkelingsachterstand, fysiek en mentaal. Het is onduidelijk in hoeverre ze die kan inlopen.

De moeder is aangeklaagd voor meervoudige mishandeling van een minderjarige met blijvende schade tot gevolg. Ze kan tot twintig jaar cel worden veroordeeld.