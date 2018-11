Podcast De Dag: wanneer wordt Lubachs 'vroempoen' ingevoerd?

Al bijna twintig jaar duikt het K-woord zo nu en dan op in Den Haag, maar iedere keer opnieuw sneuvelt het plan om kilometerheffing in te voeren. Door autogebruik in de spits te belasten, zou het aantal files afnemen, volgens voorstanders. Gisteren blies programmamaker Arjen Lubach de discussie over rekeningrijden nieuw leven in. Politiek commentator Joost Vullings betwijfelt of het er ooit van gaat komen. "Iedereen die er aan wil, wens ik een prettige wedstrijd."

Lachgas is enorm populair: dit jaar alleen al kwam er via de Nederlandse haven 1,2 miljoen kilo lachgas binnen. Hoewel het legaal is, gaat er een markt van comboys schuil achter de lachgasballonnetjes- en patronen, ontdekte Anna Pruis van NOS op 3. In De Dag vertelt ze hoe jonge koeriers met een tas vol bakspullen van de groothandel snel rijk kunnen worden.