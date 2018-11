Twaalf jaar cel voor schutter salsafeest Best

De man die vorig jaar bij een salsafeest in Best iemand doodschoot die hem wilde aanvallen, is tot een celstraf van twaalf jaar veroordeeld. Er was sprake van een noodweersituatie, maar de dader had niet met een vuurwapen mogen schieten. Dat was "buiten alle proportie", vindt de rechtbank. Ook bracht de man met zijn actie een beveiliger in levensgevaar.

De 40-jarige man uit Eindhoven ging op 5 november vorig jaar met een vriend naar een feest in Beachclub Sunrise in Best. Hij nam een vuurwapen mee, maar liet dat in de auto van zijn vriend achter. Binnen raakte hij betrokken bij een ruzie. Hij ging daarna naar buiten, maar daar brak opnieuw ruzie uit.

Ongewapend

De man liep door naar de auto en haalde het vuurwapen eruit. Een 33-jarige man uit Den Bosch stormde daarna op hem af, maar werd door een beveiliger tegengehouden. Toch trok de veroordeelde zijn wapen en schoot de Bosschenaar door zijn hoofd. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het slachtoffer was ongewapend.

De verdachte moet ook de vliegtickets vergoeden van een aantal familieleden. Die vlogen naar Marokko voor de begrafenis van het slachtoffer. De beveiliger krijgt een schadevergoeding van 4500 euro.

Het Openbaar Ministerie had celstraf van zestien jaar geëist.