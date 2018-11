Verdachte aangehouden voor moord in Schaijk op man uit Nistelrode

De recherche in Brabant heeft vrijdag een man aangehouden voor een moord in Schaijk in maart van dit jaar. De 51-jarige Henk Baum werd op 22 maart met schotwonden aangetroffen in zijn auto. Opgeroepen hulpverleners konden hem niet redden.

De verdachte is een 21-jarige man zonder vast woonadres. Hij werd in oktober opgepakt in een onderzoek naar brandstichtingen en een explosie in de omgeving van Oss. Daarnaast wordt hij verdacht van een brandstichting in Nijmegen, autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland en het naar binnen gooien van een handgranaat in een woning in Eindhoven.

De politie houdt er rekening mee dat er meer personen bij de moord op Baum betrokken waren. "Wij kijken in ons onderzoek dan ook nadrukkelijk naar mogelijke opdrachtgevers", zegt de politie.