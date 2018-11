Zwaardere straf in hoger beroep voor 'wraakvader' die man mishandelde

'Wraakvader' Mario H. is in hoger beroep veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en zes maanden voor poging tot doodslag. Hij sloeg begin vorig jaar een ex-tbs'er vier keer met een sneeuwschep op zijn hoofd omdat die met zijn dochter probeerde af te spreken. De rechtbank veroordeelde de vader eerder tot een celstraf van tien maanden.

De straf die het gerechtshof heeft opgelegd is veel hoger omdat de man nu is veroordeeld voor poging tot doodslag. De straf bij de rechtbank werd gegeven voor zware mishandeling.

Volgens het hof sloeg H. het slachtoffer zo hard met een schop dat hij "willens en weten de kans heeft aanvaard dat hij daardoor zou komen te overlijden".

Bloemen en chocola

De mishandeling was in januari vorig jaar. De 46-jarige ex-tbs'er en internetoplichter had via internet geprobeerd met een destijds 14-jarig meisje af te spreken. Hij had ook in de tuin van het meisje bloemen en chocola achtergelaten. De man deed zich online voor als jongen van 17. De vader van het meisje zou hebben gedacht dat de ex-tbs'er ooit was veroordeeld voor zedendelicten, maar dat bleek niet te kloppen.

Nadat de man erachter was gekomen dat zijn dochter werd opgelicht ging hij zelf op zoek naar de man en vond hem. De veroordeelde informeerde de politie over zijn zoektocht, maar gaf op het laatste moment geen informatie over zijn eigen locatie en die van de andere man. Hij vond dat de politie te weinig heeft gedaan om hem te helpen en hij "ging zelf over op actie", meldt het gerechtshof.

Op 19 januari vorig jaar stond de vader lange tijd voor het huis van de ex-tbs'er. Hij was hem gevolgd naar een plek in Eindhoven, waar hij hem meerdere keren sloeg. Hij liet hem zwaargewond achter.

Poging tot moord

Het Openbaar Ministerie wilde dat de vader zou worden veroordeeld voor poging tot moord en eiste een celstraf van zes jaar. Volgens de rechter was er te weinig bewijs dat hij het slachtoffer wilde doden, alleen dat hij van tevoren van plan was het slachtoffer te mishandelen. De man is daarom vrijgesproken van moord met voorbedachte rade.