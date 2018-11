Politie overtreedt Arbeidstijdenwet, maar het aantal overtredingen neemt af

De politie heeft tot en met oktober van dit jaar ruim 173.000 keer de Arbeidstijdenwet overtreden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om agenten die te veel nacht- of piketdiensten hebben, of te veel overuren maken. De verwachting is dat het totale aantal meldingen dit jaar uitkomt rond de 200.000 meldingen.

Volgens de politie is er overigens al wel sprake van een verbetering. In 2013 bedroeg het aantal overschrijdingen van de Arbeidstijdenwet nog ruim 355.000 en in 2016 ging het om ruim 244.000 keer.

De politie heeft de cijfers vanmorgen bekendgemaakt. Op de website schrijft de politie dat met de vakbonden en de OR gesprekken worden gevoerd over de overschrijdingen. Ook zijn er afspraken gemaakt om de werkdruk te verminderen.

In de cao is bijvoorbeeld een 'sociaal maximum' afgesproken, dat het komende half jaar nog wel verder moet worden uitgewerkt. Als er sprake is van een overschrijding van het maximumaantal nachtdiensten, piket of overwerkt, krijgt een agent verlof.

'Absurd veel'

Het AD schrijft vanmorgen over de werkdruk. Jan Struijs, voorzitter van de politievakbond NPB, noemt het aantal overschrijdingen van de wet "absurd veel".

"Overwerk is bij de politie structureel geworden", zegt hij. "Na vijf jaar nationale politie zijn agenten het zat om steeds te moeten overwerken of achter elkaar nachtdiensten te draaien. De rek is eruit, de mensen zijn op."

Nachtdiensten worden bijvoorbeeld vooral gedraaid door jonge agenten, omdat oudere agenten ervan zijn vrijgesteld. "Dat legt een ongezonde druk op hun privé-leven", stelt Struijs.

De krant laat ook drie agenten aan het woord. "Ik krijg vaak de vraag of ik wil overwerken", zegt een van hen. "Je wilt je collega's niet in de steek laten maar je wilt ook niet onbeperkt overwerken. Laatst zou ik vier weekenden achter elkaar dienst hebben. Toen daar nog een vijfde weekend bij kwam, heb ik aangegeven dat dat niet kon."