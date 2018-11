Politie zoekt naar meisje dat 26 jaar geleden verdween

Er is opnieuw gesproken met een aantal getuigen en bovendien is de informatie die er was opnieuw tegen het licht gehouden. Dat gebeurde nadat er veel aandacht voor de zaak was gekomen door een burgerinitiatief.

Dat initiatief kwam van een tante van het meisje en twee mannen. De vrouw is al lange tijd op zoek naar haar nichtje en de mannen steunen haar daarbij. Op basis van eigen onderzoek concludeerden ze een mogelijk graf te hebben gevonden. Ze stelden de politie een ultimatum: als de politie niet snel zou gaan graven, zouden ze het zelf doen.