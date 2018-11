63.000 euro voor dakloze die terrorist Melbourne met winkelwagentje aanviel

Uiteindelijk werd de terrorist door de politie neergeschoten. Hij overleed in het ziekenhuis. Bij de aanslag kwam de eigenaar van een koffiezaak om het leven en vielen twee gewonden. Volgens de politie was de dader geïnspireerd door Islamitische Staat.

Beelden van Rogers' hulppoging gingen via sociale media de wereld over. Een directeur van een hulporganisatie voor daklozen in Melbourne zag ze ook en zette een inzamelingsactie op touw. "Hij verdient het gewoon", zegt ze.

Rogers zat in het verleden meerdere keren in de gevangenis en kampte met verslavingen. De daklozenorganisatie zegt erop toe te zien dat hij hulp krijgt bij het beheren van zijn geld en dat niemand misbruik van hem maakt.