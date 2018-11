Franse president Macron opent eerste Vredesforum van Parijs

In Frankrijk heeft president Macron de eerste editie van het Vredesforum van Parijs geopend. Het forum, dat tot dinsdag duurt, moet de vrede en internationale samenwerking tussen landen bevorderen. Het is opgebouwd rond vijf thema's: vrede en veiligheid, milieu, ontwikkeling, digitalisering en nieuwe technologieën en inclusieve economie.

Het forum moet volgens Macron de vrede en samenwerking tussen landen bevorderen. Duizenden mensen zijn bij het forum aanwezig. Het gaat om vertegenwoordigers van regeringen, bedrijven, verenigingen, grote internationale organisaties, denktanks, vakbonden enzovoort. Het plan is om de conferentie elk jaar te houden.

Poetin

Bij de opening van het forum waren ook tientallen staatshoofden en regeringsleiders, onder wie de Duitse bondskanselier Merkel, de Russische president Poetin en VN secretaris-generaal Guterres. Ook minister Blok van Buitenlandse Zaken was erbij.

Opvallende afwezige is de Amerikaanse president Trump. Hij was op het moment van de opening van het Vredesforum bij een herdenking op de Amerikaanse begraafplaats in Suresnes, bij Parijs. Op de begraafplaats liggen 1541 Amerikanen die in de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en 24 Amerikaanse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Eerder vandaag werd in Parijs in het bijzijn van tientallen wereldleiders de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dat gebeurde bij het graf van de onbekende soldaat, die onder de Arc de Triomphe begraven ligt.