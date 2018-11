Man raast met 265 kilometer per uur over A27 bij Maartensdijk

Een 22-jarige man uit Maarssen is vannacht zijn Porsche kwijtgeraakt, omdat hij betrapt werd toen hij 265 kilometer per uur reed.

De Maarssenaar duwde rond middernacht op de A27 bij Maartensdijk het gaspedaal even heel flink in. De politie stelde een snelheid van 265 kilometer per uur vast. De maximumsnelheid op die plek is 120 kilometer per uur, meldt RTV Utrecht.

De man is per direct zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Ook werd in overleg met de officier van justitie besloten om zijn auto in beslag te nemen.