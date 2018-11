Europa deze week: voorzichtig beginnen de verkiezingscampagnes

Zijn partij is nu, en wordt in mei waarschijnlijk weer, de grootste in het parlement. De kans dat Weber om die reden de nieuwe commissievoorzitter wordt, is groot. Daarmee zou wel een ongeschreven regel genegeerd worden, dat de voorzitter van de Europese Commissie altijd een oud-premier is. Een eis waar zijn tegenstrever de Fin Alexander Stubb wel aan voldoet. Evenals Mark Rutte trouwens.

Frans Timmermans

De sociaal-democraten houden hun congres pas in december. Hun topkandidaat werd nu vast voorgesteld op de gang van het Brusselse parlementsgebouw. Hier ook geen verrassingen. De enige kandidaat was Frans Timmermans, de huidige tweede man in de commissie. Daarmee is hij uitstekend gekwalificeerd om binnen de commissie een stoel op te schuiven. Iets wat hij nu al met enige regelmaat doet.

Maar de sociaal-democraten hebben niet grootste fractie in het parlement en de kans dat ze dat na 3 mei volgend jaar wel hebben, is klein. En dat verkleint de kans van Timmermans op het voorzitterschap aanzienlijk.

Meer dan zetels

ALDE, de Europese familie van liberale partijen, hielden hun congres in Madrid. Zij komen niet met een Spitzenkandidat, maar met een aantal mensen, een reeks Spitzenkandidaten zou je kunnen zeggen, die een keur aan zware posten zouden kunnen gaan bekleden.

Opmerkelijk is dat iedereen op hetzelfde aambeeld hamert als het om de thema's gaat. Europa moet in het vacuĆ¼m springen dat de Amerikanen onder Trump overlaten. En de EU moet weerstand bieden aan de interne en externe factoren die de stabiliteit in gevaar brengen en zelfs het voortbestaan van de Unie bedreigen. Ook daar zijn de meesten het over eens: het gaat deze keer om meer dan alleen het zetelaantal.