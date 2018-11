Wereld herdenkt einde WO I honderd jaar geleden

In onder meer Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk wordt vandaag het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Op 11 november 1918, Remembrance Day, werd de wapenstilstand getekend. In vier jaar tijd kwamen bijna tien miljoen militairen en zeker zes miljoen burgers om het leven.

In Frankrijk leidt president Macron vandaag een ceremonie bij het graf van de onbekende soldaat onder de Arc de Triomphe. Daarbij zijn tientallen staatshoofden en regeringsleiders aanwezig, onder wie de Amerikaanse president Trump en de Russische president Poetin, en ook premier Rutte. Meer dan tweeduizend agenten zijn op de been.

De ceremonie is het sluitstuk van een week die in Frankrijk in het teken stond van de Eerste Wereldoorlog. Het herdenkingsmoment is van grote betekenis voor de Fransen, zegt correspondent Frank Renout. "In bijna ieder Frans dorp staat een herdenkingsmonument voor de gesneuvelde militairen in de Eerste Wereldoorlog. Elke familie heeft wel een verhaal over een overleden familielid."

Bovendien staat Frankrijk door de ceremonie even in het middelpunt. "Frankrijk wordt toch weer even gezien als wereldmacht", zegt Renout. "Macron is op dit moment niet erg populair in eigen land, misschien is dit voor hem een steun in de rug."

Aansluitend lunchen de wereldleiders samen op het Élysée-paleis. Daarna opent Macron de eerste editie van het Vredesforum van Parijs, dat tot en met dinsdag duurt. Het forum moet de vrede en internationale samenwerking tussen landen bevorderen. President Trump zal niet bij het forum aanwezig zijn.