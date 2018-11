Australische vrouw opgepakt voor het steken van naalden in aardbeien

De Australische politie heeft een 50-jarige vrouw gearresteerd die ervan wordt verdacht naalden in aardbeien te hebben verstopt. Het onderzoeksteam kwam haar op het spoor na uitgebreid onderzoek in de staat Queensland.

De naalden in aardbeien en ander fruit hielden Australiƫ in september in hun greep. Volgens de premier van Queensland probeerde "iemand de industrie te saboteren door levens van baby's, kinderen en gezinnen in gevaar te brengen".

De bakjes aardbeien met naalden werden in het hele land gevonden. Ook werden er naalden aangetroffen in een appel en een banaan. In totaal ging het om rond de 100 meldingen, maar in de meeste gevallen was er sprake van vals alarm.

Beloning

Autoriteiten loofden een beloning uit van omgerekend 60.000 euro. Ook werd het advies gegeven om aardbeien eerst te snijden voor ze op te eten. Verschillende supermarkten haalden het fruit uiteindelijk uit de schappen en halveerden de aardbeienprijs. Daardoor werden boeren gedwongen duizenden kilo's aan aardbeien te vernietigen.

Eind september werd een jonge jongen opgepakt. Hij gaf toe dat hij voor de grap naalden in aardbeien had gestoken. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij kreeg er behoorlijk van langs van de Australische premier Scott Morrison.

Hieronder de reactie van de premier op de daad van de jongen: