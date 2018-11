Drugsdealende portiers vijfsterrenhotel A'dam ontslagen na undercoveractie

Het Amsterdamse vijfsterrenhotel W heeft drie portiers ontslagen, omdat ze op hotelkamers drugs verkochten aan gasten. Dat meldt de lokale omroep AT5.

De portiers werden ontmaskerd door undercoveragenten, nadat het hotelmanagement van gasten signalen had gekregen dat bij de portiers drugs als xtc en cocaïne te bestellen waren. In het voorjaar ging het hotel om de tafel met de politie, waarna de undercoveroperatie van start ging.

Kamers met zicht op portiers

Het hotel, dat vlak achter de Dam ligt, werkte mee aan de operatie. Zo verbleven in mei twee agenten vijf dagen in het hotel in een kamer met uitzicht op de hoofdingang, zodat ze de portiers de hele dag in de gaten konden houden.

Ook hadden ze de beschikking over een computer met daarop alle beelden van de beveiligingscamera's en konden ze via een portofoon meeluisteren met het hotelpersoneel.

In de maanden erna liep een portier drie keer tegen de lamp toen een undercoveragent drugs kocht. Dat gebeurde met toestemming van het Openbaar Ministerie. De drie ontslagen portiers staan komende vrijdag voor de rechter.

'Provocatief en sturend'

De advocaten van de portiers zeggen tegen AT5 dat de politie te ver is gegaan met de undercoveractie. De agenten zouden "zeer provocatief en sturend" hebben opgetreden.

"Uit het dossier blijkt dat zij er bij de verdachten net zo lang op hebben aangedrongen tot hun daadwerkelijk drugs werden geleverd", aldus advocaat Vito Shukrula.

Het hotel en het Openbaar Ministerie willen tegenover AT5 niet inhoudelijk reageren op de zaak.