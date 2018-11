Trump eert Elvis en Babe Ruth met Medal of Freedom

President Trump heeft besloten de Medal of Freedom toe te kennen aan Elvis Presley en de legendarische honkballer Babe Ruth. Ook de Amerikaanse opperrechter Antonin Scalia krijgt de hoge presidentiële onderscheiding postuum uitgereikt.

Elvis Presley, de koning van de rock-'n-roll, stierf in 1977, 42 jaar oud. George Herman 'Babe' Ruth vestigde een record met 60 homeruns in één seizoen, dat 35 jaar standhield in de Amerikaanse honkbalcompetitie. Hij overleed 70 jaar geleden.

De Medal of Freedom wordt door of namens de president uitgereikt, aan mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de veiligheid, cultuur of op een ander betekenisvol terrein. Het is niet ongebruikelijk dat de onderscheiding postuum wordt toegekend. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de vermoorde president John F. Kennedy.

Meestal wordt de onderscheiding rond 4 juli uitgereikt, ter gelegenheid van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag, maar de president kan daarvan afwijken.