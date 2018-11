Honderden Iraanse vrouwen bij finale Asian Champions League

In het Azadi-stadion in de Iraanse hoofdstad Teheran hebben honderden vrouwen de finale van de Asian Champions League bijgewoond. Bijzonder, want al bijna veertig jaar zijn vrouwen niet welkom in de stadions.

80.000 toeschouwers zagen vandaag de wedstrijd tussen Persepolis en het Japanse Kashima Antlers in het Azadi-stadion. In een apart vak waren er voor vrouwen circa 850 plaatsen vrijgemaakt.

De Iraniƫrs zagen hun team met 0-0 gelijkspelen. Doordat ze de uitwedstrijd met 2-0 hadden verloren, ging het Aziatische kampioenschap aan hun neus voorbij.

De aanwezige vrouwen, familieleden van de spelers, spelers in Iraanse vrouwenvoetbalteams en werknemers van de Iraanse voetbalbond, moedigden Persepolis luidkeels aan.

Stadionverbod

In Iran geldt sinds de Islamitische Revolutie in 1979 voor vrouwen een stadionverbod. De religieuze autoriteiten willen geen vermenging van moslimvrouwen met 'opgewonden mannen', tot ongenoegen van veel (vrouwelijke) voetbalfans.

In maart werden 35 vrouwen opgepakt die probeerden een wedstrijd bij te wonen in de Iraanse competitie. Een maand later wisten vijf vrouwen, vermomd als man, tot de tribunes van het Azadi-stadion door te dringen en daar een wedstrijd te zien.

Dat er vandaag wel vrouwen werden toegelaten, wordt gezien als een mogelijk nieuwe stap naar de opheffing van het stadionverbod. Vorige maand mochten ook al zo'n honderd vrouwen de vriendschappelijke wedstrijd van het Iraanse voetbalelftal tegen Bolivia bijwonen.