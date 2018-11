Lopen langs 12.000 graven: 'Dat is tien keer onze school'

Dat vindt hij belangrijk. Volgens Van der Bas heeft WO I de basis voor het huidige Europa gelegd. "Zo zijn vlak na de oorlog veel van de huidige grenzen getekend."

Ook mondde de Eerste Wereldoorlog uit in de Tweede Wereldoorlog, legt Van der Bas uit. "En er zijn nu nog steeds conflicten in de wereld die voortkomen uit de gevechten tussen 1914 en 1918." Van Roekel is het daarmee eens. "De Tweede Wereldoorlog en de huidige problematiek in het Midden-Oosten zijn moeilijk te begrijpen zonder kennis van de Eerste Wereldoorlog. Wat dat betreft is WO I de oercatastrofe van de 20ste eeuw."