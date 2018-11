Geflitst? Geen bekeuring maar een vragenlijst

Wie volgende week dinsdag op een snelweg in de Randstad of Flevoland rijdt, loopt grote kans geflitst te worden. Niet voor te hard rijden, maar vanwege een onderzoek door Rijkswaterstaat. De wegbeheerder wil meer weten over de herkomst van weggebruikers, over files en de betrouwbaarheid van verkeersinformatie.

Rijkswaterstaat registreert regelmatig kentekens voor onderzoek. Maar het onderzoek van dinsdag 13 november (met een uitloop naar donderdag 15 november) gaat een stap verder. Op 38 locaties in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland zijn camera's geplaatst die de kentekens van alle personenauto's fotograferen. De camera's staan onder andere op de A1 bij Weesp, de A2 bij Breukelen, de A4 bij Delft-Zuid en de A12 bij Zoetermeer.

Verkeersinformatie op de radio

Een week nadat ze zijn geflitst, krijgen de automobilisten een brief thuis met een link naar een digitale enquête en het verzoek om deel te nemen aan het onderzoek. Volgens Omroep West wordt gevraagd wanneer zij reizen, hoe ze omgaan met files en hoe zij proberen de reis efficiënter te laten verlopen. Ook wordt gevraagd welke reisinformatie automobilisten gebruiken en hoe betrouwbaar zij die vinden. Het gaat daarbij om verkeersinformatie op de radio, tv en websites, apps, navigatiesystemen en/of borden boven de weg.

Het is de tweede keer dat zo'n groot onderzoek onder personenauto's in de Randstad wordt gehouden. Rijkswaterstaat wil de gegevens van het eerste onderzoek uit 2014 straks vergelijken met de gegevens uit het nieuwe onderzoek. De resultaten worden in juli 2019 verwacht. Op grond daarvan kunnen maatregelen worden genomen om de doorstroming op de wegen soepeler te laten verlopen en de informatievoorziening aan automobilisten te verbeteren.

Privacy

Rijkswaterstaat zegt dat de adresgegevens van de geflitste automobilisten alleen voor dit onderzoek worden gebruikt. "Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld en na het onderzoek vernietigd", voegt de organisatie daaraan toe.