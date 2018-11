Burgemeester Rome kan aanblijven na vrijspraak rechter

De burgemeester van Rome, Virginia Raggi, is vrijgesproken van het afleggen van een valse verklaring in een corruptiezaak. Daardoor kan ze aanblijven als burgemeester en is een crisis in de regeringspartij de Vijfsterrenbeweging, waarvan Raggi een boegbeeld is, afgewend.

Raggi werd in 2016 gekozen als eerste vrouwelijke burgemeester van Rome. Een van de speerpunten van haar partij is de aanpak van corruptie en vriendjespolitiek. Maar een half jaar na haar aantreden begon de Italiaanse justitie een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Raggi. De zaak draaide om de benoeming van de directeur van de toeristensector in Rome. Dat was de broer van een voormalig adviseur van Raggi, tevens haar vertrouweling.

Het onderzoek richtte zich op de rol van Raggi bij deze benoeming. Volgens de openbaar aanklager heeft de burgemeester daarover gelogen, maar de rechter was het daar niet mee eens.

Zou Raggi zijn veroordeeld, dan was ze waarschijnlijk opgestapt als burgemeester. De ethische code van de Vijfsterrenbeweging schrijft namelijk voor dat partijgenoten die veroordeeld worden vanwege corruptie hun openbare functie moeten opgeven.