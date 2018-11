Minister Schouten maakt werk van 'bijthonden'

Er wordt een landelijk registratiesysteem voor bijtincidenten met honden ingevoerd. Ook gaat voor zogeheten 'hoog risico-honden' een fokverbod gelden. Met deze maatregelen wil minister Schouten van Landbouw bijtincidenten zoveel mogelijk voorkomen.

Bij het fokverbod gaat het om de beslissing om met individuele risico-honden niet verder te fokken. Om het fokverbod te kunnen uitvoeren, komt eind 2018 een lijst beschikbaar met honden die een potentieel risico vormen. Zo'n lijst is er nu ook al, met onder meer de pitbull en de rottweiler, maar volgens het ministerie is die nog onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd. De nieuwe lijst wordt gebaseerd op "genetische (fysieke en mentale) karakteristieken", schrijft minister Schouten aan de Tweede Kamer.

Fokverbod

Op basis van de lijst kunnen toezichthouders straks gericht toetsen of honden risicovol (agressief) gedrag vertonen. Minister Schouten werkt aan een 'risicotest' waarmee dat kan worden beoordeeld. Als honden ongewenst gedrag vertonen, mogen ze worden uitgesloten van het fokken.

"Ik wil daarbij kijken in welke situaties een castratie- of sterilisatieplicht opgelegd kan worden in aanvulling op dit fokverbod", schrijft Schouten aan de Tweede Kamer. Volgens de minister kunnen met de 'risicotest' ook geïmporteerde honden worden gecontroleerd.

Landelijke registratie

Ook komt er een landelijke database waarin gemeenten en de politie gegevens over bijtincidenten kunnen bijhouden. Zo'n registratiesysteem moet meer inzicht bieden in welke hondenrassen vaak bijtincidenten veroorzaken.

In 2019 starten de politie en een aantal gemeenten met een registratiepilot.

Update

Het fokverbod en het landelijke registratiesysteem stonden al langer op de politieke agenda. De voorganger van minister Schouten, staatssecretaris Van Dam, kondigde in februari vorig jaar al aan dat hij een fok- en importverbod zou uitwerken, evenals een uniform registratiesysteem. Maar die zijn er nog altijd niet.

De Tweede Kamer had minister Schouten daarom om een update gevraagd. Eerder dit jaar spraken enkele deskundigen in de Kamer hun zorgen uit over incidenten met hoog risico-honden.