Sint-Maarten kan vandaag zijn, heb jij al snoepgoed in huis?

Religieus feest

Normaal gesproken gaan kinderen in veel Nederlandse plaatsen op 11 november met lampionnen langs de deuren. Ze bellen aan, zingen een liedje en in ruil daarvoor krijgen ze snoepgoed.

Sint-Maarten is oorspronkelijk een religieus feest, ter verering van de heilige Martinus van Tours, een prominente katholiek. Het feest is in de noordelijke provincies het populairst, maar ook in de steden Amsterdam en Utrecht wordt Sint-Maarten gevierd.

Als 11 november op een zondag valt, wordt Sint-Maarten vanwege de zondagsrust in sommige plaatsen een dag eerder of later gevierd.