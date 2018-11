Hooligans uit Luik opgepakt bij voetbalwedstrijd in Den Bosch

De politie heeft gisteravond ingegrepen toen een groep voetbalsupporters uit Luik zich meldde bij de voetbalwedstrijd FC Den Bosch-FC Twente. De groep richtte vernielingen aan en gooide vuurwerk naar de politie. Er zijn acht mensen opgepakt.

Volgens de politie ging het om een groep van zo'n vijftig voetbalsupporters uit Luik die met een bus naar Den Bosch was gekomen. Waarschijnlijk wilden ze de wedstrijd bezoeken; Den Bosch wordt door supporters uit Luik als bevriende club gezien. Maar de groep had geen kaartje. Toen de Belgen hoorden dat ze niet naar binnen mochten, keerden ze zich tegen de politie. Agenten werden onder meer met vuurwerk bestookt.

Bus naar het politiebureau

"Onze collega's waren daarom genoodzaakt fors in te grijpen om het geweld dat tegen hen werd gebruikt te beteugelen. De groep vluchtte vervolgens het stadionterrein af en verspreidde zich", aldus de politie.

Aan het eind van de avond werd de bus met de Luikse hooligans door de ME ingesloten. De bus is naar het politiebureau gebracht, waar iedereen een voor een is gecontroleerd en gefouilleerd. De politie hield acht verdachten aan, zeven omdat ze betrokken zouden zijn geweest bij geweld, één omdat hij zich niet kon legitimeren.

Volgens een woordvoerder van de politie bij Omroep Brabant is "de supportersbus - met acht passagiers minder aan boord - door de mobiele eenheid de stad uit begeleid en naar België gedirigeerd".

Vervolgonderzoek gestart

De politie is vandaag begonnen met een vervolgonderzoek, onder andere door bewakingsbeelden te bestuderen. Ook worden de verdachten gehoord. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Los van de rellen buiten, vonden ook in het stadion in Den Bosch ongeregeldheden plaats. Tientallen supporters betraden het veld en gooiden met borden. Volgens een politiewoordvoerder zijn deze fans terug naar hun vak gegaan. Binnen is niemand aangehouden.