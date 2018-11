Rode Kruis komt met een actieplan voor evenementen

Nederland telt steeds meer en grotere evenementen. Om de veiligheid van de deelnemers te kunnen blijven garanderen, lanceert het Rode Kruis vandaag tijdens de Dag van de Hulpverlening het actieplan 'Veilig sporten, vellig deelnemen, veilig feesten'.

Dit jaar was het Rode Kruis al actief bij meer dan 10.000 grote en kleine evenementen, variƫrend van een lokale braderie tot de Zwarte Cross en de Nijmeegse Vierdaagse. De evenementen trekken steeds meer bezoekers en deelnemers, waardoor ook de risico's groeien. Dat betekent dat een andere aanpak door het Rode Kruis nodig is, stelt de organisatie.

"Neem de obstacle runs of het groeiende aantal festivals", zegt Rode Kruis-directeur Marieke van Schaik. "Deze evenementen brengen andere risico's en veiligheidseisen met zich mee dan een paar jaar geleden. ehbo'ers zijn onmisbaar, maar moeten wel blijven mee-ontwikkelingen. Daarom nemen we nu dit initiatief."

Inadequaat

Directe aanleiding voor het actieplan is de dood van een deelneemster aan de Dam tot Damloop in 2016. "De hulpverlening aan die deelneemster was inadequaat", zegt Van Schaik.

"Zij is een paar dagen later in het ziekenhuis overleden aan de gevolgen van een hitteberoerte. Vervolgens was de nazorg naar de familie door het Rode Kruis onvoldoende. Dat heeft ons met de neus op de feiten gedrukt en uiteindelijk geresulteerd in een actieplan."

In dat actieplan staan concrete maatregelen, die deels al zijn ingevoerd. Zo is bijvoorbeeld de standaard ehbo-uitrusting aangepast en is er een incidentenmeldingsprotocol ingesteld. Onderzocht wordt nog hoe informatievoorziening aan deelnemers en publiek het beste kan plaatsvinden. Ook komt er een nieuw trainingsprogramma voor teamleiders.