Saai Haags bedrijventerrein opgesierd met Street Art Route

Een kunstroute op wat eens een saai bedrijventerrein was. Gisteren is een Street Art Route geopend, die langs 28 soms huizenhoge graffiti-afbeeldingen op bedrijventerrein Binckhorst voert.

De werken zijn gemaakt door verschillende nationale en internationale artiesten die in dit geval werkten in opdracht van The Hague Street Art, een platform voor legale graffiti-kunstenaars. Het platform op zijn beurt zocht samenwerking met ondernemers en de gemeente. Het initiatief is niet beperkt tot de openbare ruimte. Ook in een bidkamer van de begraafplaats, de lobby van een bedrijf, een parkeergarage en in hotelkamers zijn afbeeldingen aangebracht.