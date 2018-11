Fanatieke voetbalvader helpt keepend zoontje 'een handje'

Vader Phil Hatfield zegt tegen Britse media dat zijn zoon Osian weinig te doen had in de goal. "Alle actie was op de andere helft van het veld dus ik ging bij hem staan om hem gefocust te houden. Hij kwam naar me toe en ik probeerde hem gewoon terug in zijn positie te brengen. Toen struikelde hij."

Het team onder 8 jaar bestond nog maar zes weken en het was de eerste keer dat de 7-jarige Osian in de goal stond.

'Krom van het lachen'

De coach van het team zegt tegen de BBC dat hij krom lag van het lachen om de actie van Hatfield. Net als veel andere toeschouwers langs de lijn. "We hebben er smakelijk om gelachen. De ouders zagen er ook de humor van in en Osian ook."

De Welshe voetbalbond vindt het leuk dat de video een internethit is, maar wijst ook op het bestaan van een gedragscode voor ouders en toeschouwers. Vader Hatfield belooft zich bij de volgende wedstrijden gedeisd te houden.

De wedstrijd tussen de Bow Street Magpies en CPD Llanilar FC eindigde in gelijkspel: 2-2.