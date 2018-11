Amsterdamse agent alsnog vervolgd voor doodrijden fietser

Een politieagent die in september 2016 een fietser doodreed in Amsterdam, wordt alsnog vervolgd. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam bepaald.

De agent was rond middernacht met een busje op weg na een inbraakmelding. Daarbij reed hij zonder zwaailicht en sirene met 85 kilometer per uur over de Nassaukade. Een 34-jarige man die met zijn fiets de weg wilde oversteken, werd daarbij geschept. Hij raakte zwaargewond en overleed in het ziekenhuis.

Voorrang

In het verhoor verklaarde de agent dat hij dacht dat hij harder mocht rijden dan de toegestane snelheid, meldt Het Parool. Het OM bepaalde in eerste instantie dat de botsing de agent niet kon worden verweten omdat hij voorrang had.

Familie van de omgekomen man heeft via een zogenoemde artikel 12-procedure bij het gerechtshof nu alsnog vervolging afgedwongen. Het hof wil dat de rechtbank oordeelt of de agent inderdaad zo hard mocht rijden, hoewel hij daarvoor geen toestemming had van de meldkamer.