WhatsApp als reisgids in de karavaan die op weg is naar VS

De migranten ontvluchten in veel gevallen de armoede en geweld in hun eigen land. Een van hen is de 20-jarige Antonio. Via WhatsApp vertelt hij ons zijn verhaal: "Hier in El Salvador zijn bendes de baas op straat. Ze gaan over lijken. Zelfs de politie is bang voor ze. De politie kan niemand beschermen. Het is hier gewoon niet veilig."

Antonio studeerde aan de universiteit en woonde bij zijn ooms. Zijn ouders wonen al in de Verenigde Staten in Los Angeles. Daar wil Antonio nu ook naar toe. "Ik heb mijn ouders zo'n 4 jaar niet gezien. Ik hoop dat ik ze snel weer zie als ik in Los Angeles ben." Op dit moment is Antonio net voorbij de Mexicaanse grens met Guatemala.