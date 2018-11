Wekdienst 10/11: vakbondsprotest op de Dam en hoe verder met Schiphol?

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden en de situatie op het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Op de Dam in Amsterdam protesteren duizenden leden van de vakbonden FNV en CNV tegen wat zij noemen het jaarlijks weggeven van miljarden euro's aan bedrijven en aandeelhouders en voor een sociaal Nederland.

Hoe moet het verder met Schiphol na 2020? Daarover discussiëren zo'n 80 vertegenwoordigers van de omwonenden met Schiphol.

Dit weekend wordt in Parijs het einde van de Eerste Wereldoorlog herdacht. 72 staatshoofden en regeringsleiders zijn aanwezig, onder wie premier Rutte en minister Blok.

Wat heb je gemist?

Op allerlei plaatsen in Nederland kunnen werkgevers momenteel moeilijk aan personeel komen, maar het probleem is het allergrootst bij bouwarbeiders in Amsterdam en omgeving. Ook machinemonteurs in de regio Gorinchem, metaalbewerkers rond Ede en timmerlieden in het midden van de provincie Utrecht zijn niet of nauwelijks te vinden.

Dat blijkt uit een analyse die de NOS heeft gemaakt van UWV-gegevens over de situatie in de 35 arbeidsmarktregio's. Daarin is precies te zien aan welk type werknemer op welke plaatsen in Nederland een schreeuwend tekort is.

Ander nieuws uit de nacht:

Zorgpremies VGZ, Menzis en Univé bekend: VGZ verhoogt de premie met 4 procent, Menzis met 2,5 procent. Het maandbedrag komt bij VGZ op ongeveer 121 euro, bij Menzis op 122.

Dodental bosbranden Californië loopt op tot negen: alle doden vielen in het stadje Paradise, dat grotendeels door brand werd verwoest, 35 mensen worden nog vermist. De autoriteiten spreken van de meest verwoestende bosbranden in de geschiedenis van de staat.

Aanslagpleger Melbourne geïnspireerd door IS: volgens de politie had hij geen directe banden met de terreurorganisatie, maar heeft IS de verantwoordelijkheid wel opgeëist. De dader stak in Melbourne een restauranthouder dood en wilde gasflessen laten ontploffen, maar dat mislukte.

En dan nog even dit:

Het vertrouwen bij de Oranjedames was groot, gisteravond na de 3-0 zege in het eerste duel van de play-off met Zwitserland. Door het resultaat is het WK van volgend jaar in Frankrijk een stuk dichterbij. Dinsdag is de beslissende return in Zwitserland, maar bondscoach Sarina Wiegman is niet bang dat Oranje de plaatsing voor het WK nog weggeeft: