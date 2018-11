VS tankt Saudische gevechtsvliegtuigen niet meer bij in oorlog Jemen

De internationale coalitie onder aanvoering van Saudi-Arabië die oorlog voert in Jemen zal niet langer gebruik maken van de diensten van de VS om gevechtsvliegtuigen in de lucht bij te tanken. De stap komt nadat Amerikaanse overheidsfunctionarissen zeiden dat de hulp gestaakt zou worden uit onvrede over het toenemend aantal burgerslachtoffers dat valt door bombardementen van de coalitie.

Ook de woede van Amerikaanse politici, zowel Republikeinen als Democraten, over het vermoorden van de journalist Jamal Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul heeft mogelijk een rol gespeeld bij het besluit. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman die de strijd in Jemen begon ligt internationaal onder vuur vanwege de oorlog en de gebeurtenissen in Istanbul.

De aankondiging dat de coalitie geen gebruik meer maakt van de Amerikaanse diensten, lijkt bedoeld om de indruk te wekken dat het een zelfstandig besluit van de Saudi's was. Wat de impact van het besluit is op de militaire slagkracht van de coalitie is vooralsnog onduidelijk. Door in de lucht bij te tanken hebben gevechtsvliegtuigen een groter bereik.

'Respecteren het besluit'

Bij de luchtaanvallen op Houthi-rebellen in Jemen zijn ziekenhuizen, markten en andere niet-militaire doelen geraakt waarbij burgers zijn gedood. Andere militaire hulp van de VS, zoals training, gaat gewoon door.

"We respecteren het besluit van Saudi-Arabië, om na overleg met de Amerikaanse overheid, de eigen militaire mogelijkheden te gebruiken om in de lucht bij te tanken voor de operaties in Jemen", liet de Amerikaanse minister van Defensie Mattis weten. "De VS zal samen met de coalitie en Jemen eraan blijven werken om het aantal burgerslachtoffers zoveel mogelijk te beperken en humanitaire hulp in het land uit te breiden."

Die hulp in Jemen is voor een groot deel afhankelijk van de havenstad Hodeida, waar nog altijd wordt gevochten. Hulpverleners waarschuwen dat als de gevechten daar blijven doorgaan de hulp nog verder in het gedrang komt en de vechtende partijen en degenen die hen steunen verantwoordelijk zullen zijn voor de dood en het lijden van miljoenen mensen.

De Verenigde Naties proberen om de partijen aan tafel te krijgen voor vredesbesprekingen. De Amerikaanse ministers Mattis en Pompeo hebben de afgelopen dagen aangedrongen op een eind aan de oorlog die volgens de VN de ergste humanitaire crisis ter wereld heeft veroorzaakt. Jemen staat aan de rand van grootschalige hongersnood.