Zorgpremies VGZ en Menzis stijgen een paar euro

De zorgpremie van VGZ stijgt volgend jaar met 4,75 euro naar 120,95 euro per maand. Bij Menzis stijgt de premie met drie euro naar 122 euro, meldt de Volkskrant.

"Hiermee is de stijging van de premie van VGZ meer dan de helft lager dan de premieverhoging die het ministerie van Volksgezondheid op Prinsjesdag aankondigde", zegt de zorgverzekeraar. Het ministerie rekende op een gemiddelde stijging van meer dan 9 procent, wat neerkomt op ongeveer tien euro per maand.

De premiestijging bij de twee zorgverzekeraars is lager dan bij CZ. Die maakte gisteren bekend dat de basispremie met 8,55 euro per maand stijgt naar 124,80, een stijging van 7,4 procent. CZ was de eerste van de vier grote zorgverzekeraars die zijn premie bekendmaakte.

In deze video leggen we je uit waarom jouw zorgpremie elk jaar verandert: