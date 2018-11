In Enschede is een trailer gevonden met 14.000 liter grondstof om synthetische drugs te maken.

De politie kreeg woensdag een melding dat er een verdachte trailer stond op een industrieterrein. In de trailer werden de grondstoffen gevonden. De politie vermoedt dat de aanhangwagen er al langere tijd stond, schrijft RTV Oost.

Wie de eigenaar is, is niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoeveel drugs met de grondstof gemaakt kan worden. De politie zoekt getuigen.