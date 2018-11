Melkmisère en sigarenschaarste, zo beleefde Nederland het einde van WOI

Nederland blijft wel gewoon paraat en blijft oefenen met vliegtuigen. Dat gaat niet altijd goed. Begin november is er nog een ongeluk op Soesterberg, waarbij twee toestellen op elkaar botsen. Een verslaggever van de Haagse Post mag mee met een oefening van de Nederlandse luchtmacht.

"Veertig projectielen werden geworpen, maar niet één was raak", noteert de verslaggever. De luchtmacht verdedigt zich door te zeggen dat het allemaal niet zo makkelijk is: "Ga maar eens vanaf de derde verdieping van een huis steentjes gooien op een briefkaart die op straat ligt." Daarmee moet het blijkbaar vergeleken worden.

Melkmisére

Ondanks de naderende vrede is nog lang niet alles normaal. Melk blijft schaars en is op de bon. Vanwege de Spaanse griep is een debat op gang gekomen om meer melk te geven aan vooral jonge kinderen.

De Graafschapsbode van 8 november schrijft onder de kop "Melkmisére" dat er een nijpend gebrek is aan melk. Het rantsoen bedraagt een tiende liter en die rantsoenering zal door het kabinet streng worden doorgevoerd, schrijft de krant. Gemeenten die toch meer melk aan de bevolking uitdelen (via extra bonkaarten) worden gewaarschuwd. "Die krijgen geen bijslag (rijksbijdrage) op de melk en lopen het risico dat de gebruikers nog meer moeten betalen."

Eenheidssigaar

Ook sigaren zijn schaars in het Nederland van 1918. De eenheidssigaar is op komst. In de zomer van 1918 schrijft De Nieuwe Apeldoornsche Courant al over de sigaar waar iedereen het mee moet doen. "Het is een sigaar zonder punt, tien centimeter lang en er mogen maximaal vijf sigaren per persoon worden verkocht. Geen kistjes."

Bovendien mogen vreemdelingen de sigaar niet kopen, om te voorkomen dat handelaren grof geld verdienen aan de sigaar die bedoeld is voor de gewone man. In het Algemeen Handelsblad van 9 november laat het kabinet weten dat de sigaar goedkoop en betaalbaar moet blijven en dat de regering alles zal doen om "te voorkomen dat de belangrijke tabaksteelt geheel of gedeeltelijk ten gronde wordt gericht".

Koningin Wilhelmina

De Koninklijke familie bezoekt in de laatste dagen veel vluchtelingen. Zo is Prins Hendrik in Hoogerheide, Roosendaal en Breda om daarna door te reizen naar Maastricht waar Koningin Wilhelmina op bezoek is. In de Middelburgsche Courant lezen we dat de Franse gezant een bezoek heeft gebracht aan het vluchtelingenkamp in Zeist. Een prettig bezoek voor de vluchtelingen want vanwege zijn bezoek werden de rantsoenen verdubbeld.

Tegen het einde van de oorlog kwamen ook nog vluchtelingen aan. Onder meer in het Limburgse Stramproy, waar Fransen werden opgevangen: