Veel voorstanders Zwarte Piet bij rechtbank: 'nieuw protest komt eraan'

Alleen Dineke Fiolet wil haar naam noemen en, vooruit, op haar aandringen geeft haar vriendin haar voornaam. Beiden zijn het erover eens: die hele discussie over Zwarte Piet vinden ze flauwekul. "Het is gewoon een leuk kinderfeest en daar is niks racistisch aan. Zo is het nooit bedoeld", zegt Fiolet. Anneke sluit zich daar volmondig bij aan. Ook zij kan er niet bij. "Waarom moet je een kinderfeest zo verstoren?"

Aanpassen

Het heeft ook met aanpassen te maken, vinden ze. En dan gaat het al snel niet meer alleen over de kleur van Piet. "Al die buitenlanders die hier komen en ons van alles opleggen en af willen pakken. Dat kan toch ook niet? Ik ging op vakantie in Turkije naar een moskee, toen deed ik ook gewoon een hoofddoek om, omdat dat daar nou eenmaal zo hoort. Dat moeten ze hier ook doen", stelt Anneke. Dineke is het helemaal met haar eens. En dat premier Rutte zegt dat we allemaal ooit migranten waren, vinden ze helemaal nergens op slaan.

Hun mannelijke metgezel valt hen nog bij. "Wij zijn toch van na de slavernij? Daar kunnen we toch niks aan doen? We blijven de nieuwe Duitsers toch ook niet steeds schuldig verklaren?"

Hart onder de riem

Elleke Kuipers deelt buiten buttons uit met de tekst: 'alleen maar Zwarte Piet'. Ze komt uit Spijkenisse en was er ook tijdens de zittingsdagen om de Friezen een hart onder de riem te steken. Gisteren deelde ze ook buttons uit met een groepje in Zaanstad, de gemeente waar dit jaar de landelijke intocht is. "We liepen in onze jasjes met de tekst Alleen maar Zwarte Piet erop, en kinderen riepen dat ons ook na, dat is toch een heel ander geluid dan uit die enquête kwam die naar buiten is gebracht door de gemeente Zaanstad?", vraagt ze.

De enquête was door de Kinderombudsman van de gemeente gehouden en daar kwam uit dat kinderen eigenlijk een voorkeur hebben voor roetveegpieten. Kuipers is het daar niet mee eens: "Het is maar welke kinderen je het vraagt hè?".

Ze geeft haar verzet niet op. Haar actiegroep zal ook op 17 november, de dag van de landelijke intocht, net als Kick Out Zwarte Piet- activisten in verschillende plaatsen aanwezig zijn, kondigt Kuipers maar vast aan.