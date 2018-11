Telefoonnummer Rutte zat in 'soort sollicitatiedatabank'

Premier Rutte maakt zich er niet erg druk over dat een groep studenten van de Universiteit van Amsterdam zijn privé-telefoonnummer heeft bemachtigd. De studenten deden dat tijdens een college onder leiding van internetexpert Henk van Ess, die ook voor onderzoekscollectief Bellingcat werkt.

Volgens Van Ess was het achterhalen van het nummer heel eenvoudig. "Met behulp van een speciale recruitmenttool was het zo gepiept." De tool verzamelt allerlei gegevens over mensen. Recruiters gebruiken de tool vaak om snel informatie te verzamelen. "Dus in principe zat Mark Rutte in een soort sollicitatiedatabank."

Nieuw nummer

Toen Rutte vragen over het achterhalen van zijn telefoonnummer kreeg op de persconferentie na de ministerraad, zei hij: "Zoveel mensen hebben dat nummer. Het staat ergens op een website; maar het lijkt me niet dat ik de mogelijkheden heb om het daar zomaar te verwijderen. In het ergste geval moet ik een nieuw nummer nemen."

De premier vindt het "aardig" dat de docent van de studenten hem er van tevoren van op de hoogte heeft gesteld dat het nummer was achterhaald. Volgens Rutte laat dit in het algemeen zien dat je "veiligheidsbewust" moet zijn.

Volgens Van Ess zijn de studenten volledig legaal aan het nummer gekomen. "Het is gewoon een betaalde tool. Waarschijnlijk heeft de premier ooit zijn telefoonnummer gegeven in een app en heeft hij toen de voorwaarden geaccepteerd. Die gegevens worden vaak doorverkocht."