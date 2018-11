Nabestaanden slachtoffers MH17 tegen Trump: steun ons

Nabestaanden van slachtoffers van vlucht MH17 hebben eind oktober een brief geschreven aan de Amerikaanse president Trump. Aanleiding is een ontmoeting die Trump deze maand mogelijk met president Poetin van Rusland heeft.

De Werkgroep Waarheidsvinding MH17, die zo'n dertig families vertegenwoordigt, vraagt Trump om zijn steun. De brief is verstuurd via de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra.

De werkgroep stelt dat "de voortdurende Russische rookgordijnen rondom de aanslag" op het vliegtuig in juli 2014 zijn te vergelijken met de onduidelijkheid rond de dood van de Saudische journalist en activist Khashoggi, die vorige maand werd vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul.

Slechtste doofpot

De gang van zaken rond die kwestie is door Trump "een van de slechtste doofpotten aller tijden" genoemd. De nabestaanden van de MH17-slachtoffers dringen er bij Trump op aan Rusland even hard te veroordelen als Saudi-Arabië in de zaak-Kashoggi.

"Als één enkel onschuldig leven [zo'n reactie] verlangt, dan zijn 298 er zeker genoeg." Bij de ramp met vlucht MH17 kwamen 298 mensen om het leven, van wie 196 Nederlanders.

De nabestaanden dringen er bij Trump op aan dat hij het onderwerp ter sprake brengt als hij Poetin spreekt, omdat de Russische president "de antwoorden heeft waar wij recht op hebben". Nederland en Australië hebben Rusland aansprakelijk gesteld voor zijn rol bij de ramp, maar Rusland heeft daar niet op gereageerd.